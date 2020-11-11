В первом чтении принят законопроект, который отменит запрет на пополнение наличными школьных и транспортных карт, выпущенных в форме неперсонифицированных электронных средств платежа (НЭСП). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон, который запрещает пополнение НЭСП наличными деньгами, был принят для борьбы с терроризмом и отмыванием нелегальных доходов. По нему клиент-физлицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован. Но под запрет подпали также транспортные и школьные карты, которые в ряде регионов (Башкортостане, Нижегородской, Липецкой, Ивановской и Орловской областях) были выпущены именно в форме НЭСП.

Транспортные карты могут исключить из запрета на пополнение наличными Проект разработан группой депутатов и членов Совета Федерации.

По статистике 60—70% таких карт граждане предпочитают пополнять наличными — речь идет о незначительных суммах, которые могут быть потрачены только в транспорте или в конкретных учебных заведениях, отмечается в сообщении Госдумы.

По решению ЦБ до конца 2020 года запрет жестко не применяется, за него временно не штрафуют. Законопроект призван освободить операторов от возможных санкций со стороны регулятора.