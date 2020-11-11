«Сбер» в партнерстве с ведущим ближневосточным суверенным фондом объявляет об участии в качестве якорного инвестора в фонде прямых инвестиций, управление которым будет осуществлять VPE Capital. «Данное партнерство объединяет сильные стороны всех его участников с целью создания лидирующей платформы для реализации прямых инвестиций в России», — отмечается в сообщении СберБанка.

Участие в фонде со стороны «Сбера» осуществляется через «СберИнвест».

Фонд намерен вкладывать средства в различные сектора экономики и осуществлять инвестиции в акционерный капитал компаний, ведущих свою операционную деятельность преимущественно на территории России. Основным фокусом фонда будут являться компании, которым требуется инвестиционный капитал для активного роста и масштабирования бизнеса.

«Я рад, что благодаря нашему совместному фонду средний бизнес в России получит доступ к акционерному капиталу для достижения своих амбициозных целей. С учетом первоначальных финансовых обязательств «Сбера» в размере 100 миллионов долларов США активы фонда превышают 200 миллионов долларов США. Фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала со стороны сторонних инвесторов, цель — достичь активов под управлением в размере 500 миллионов долларов США», — отметил заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.



Партнер VPE Capital Роман Кудряшов, комментируя это партнерство, подчеркнул, что компания имеет десятилетний опыт работы с международными организациями по инвестированию в Россию.

