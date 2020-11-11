Российские банки в III квартале 2020 года выдали кредиты компаниям микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму более 1,04 трлн рублей. Объем выдач на 27% превысил показатель предыдущего квартала текущего года и на 59% — показатель за аналогичный период 2019 года, говорится в исследовании Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Согласно отчету, подготовленному на основе данных сервиса «Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ», банки выдали в III квартале займы микробизнесу на 343 млрд рублей. Это почти в два раза (на 93%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд рублей. Исключение составили лишь кредиты среднему бизнесу, объем которых сократился на 2% и составил 191 млрд рублей.

Портфель кредитов МСБ по итогам III квартала показал рост на 16% в годовом выражении, до 4,7 трлн рублей. В частности, портфель кредитов микробизнесу практически достиг 2 трлн рублей. По сравнению с III кварталом 2019 года рост составил 26%. Портфель кредитов малому бизнесу за год вырос на 8%, до 1,8 трлн рублей. Портфель кредитов среднему бизнесу превысил 0,9 трлн рублей, увеличившись за год на 14%.

Рост объемов кредитования МСБ на фоне кризиса связан с появлением на рынке льготных кредитов для пострадавших от коронавируса отраслей по субсидируемым государством ставкам 2% (на покрытие расходов) и 0% (на выплаты зарплат). Об этом, в частности, свидетельствует резкое падение процентных ставок. Например, средняя ставка по кредитам среднему бизнесу сократилась с 10% в III квартале 2019 года до 6,4% в III квартале текущего года. Средняя ставка по кредитам малому бизнесу снизилась с 11,7% до 5% годовых, а по кредитам микробизнесу — с 15,1% до 3,8% годовых.

Доля кредитующихся компаний (от их общего числа) продолжила рост во всех трех категориях бизнеса. Всего с начала года уровень проникновения кредитования среди микрокомпаний вырос почти в два раза (с 4,4% до 8,4%), в малом бизнесе — с 11% до 16,1%, а в среднем бизнесе — с 28,9% до 30,9%. Это произошло как в результате существенного роста количества компаний, имеющих кредит, так и в результате сокращения количества работающих в стране компаний примерно на 300 тыс. юрлиц.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов обращает внимание на то, что количество компаний, пользующихся кредитами, выросло в этом году почти вдвое, до 9,2%. «Это радует: небольшой бизнес стал наконец пользоваться кредитами, в том числе и льготными в рамках поддержки государством бизнеса в пандемию. Банки весьма консервативны в оценке кредитоспособности заемщиков. Поэтому если удастся избежать сценария с жестким локдауном, то качество этих кредитов останется высоким», — комментирует эксперт.

Пока по всем показателям качество портфеля кредитов МСП — на высоком уровне, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. При этом он допускает отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их. «Можно ожидать ухудшения показателей качества кредитного портфеля в первом полугодии 2021 года, если программы льготного кредитования не будут продлены», — заключает глава ОКБ.