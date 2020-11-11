Альфа-Банк с группой компаний «ФСК» запускают совместную ипотечную программу. Согласно условиям субсидированной ипотеки с господдержкой, можно будет получить кредит под 2,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, а максимальный срок кредита — 20 лет.

Получить ипотеку в Альфа-Банке по льготной программе можно без господдержки, в таком случае процентная ставка на весь срок кредитования составит 4,99% по программе «Строящееся жилье». Предложение действует при подписании кредитного договора в течение 33 календарных дней с момента одобрения заявки.

Специальные условия действуют при покупке недвижимости по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика.

Данное предложение распространяется на следующие проекты компании: ЖК «Архитектор», ЖК «Режиссер», ЖК «Первый Лермонтовский», ЖК «Римский» (корпуса 1, 2, 3, 5, 6, 7), ЖК «Настроение» (корпуса 2, 3, 4), ЖК «Датский квартал» (корпуса 1, 3, 4, 5) и ЖК «Южная Битца» (корпуса 4, 5, 6), ЖК «Сколковский» (корпуса 1, 2, 5), ЖК «Настроение» (корпуса 1, 2), ЖК «Движение. Тушино», ЖК «Рихард», ЖК «Центр-2», ЖК «Дыхание», ЖК «Скандинавский» и ЖК «Поколение».