Клиентам ОТП Банка стала доступна новая ставка по вкладу «Проценты сразу». Теперь срок депозита разбит на шесть равных периодов, каждому из которых присваивается отдельная процентная ставка. В некоторых периодах ставка достигает 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиентам не нужно ждать получения средств целый год — полная сумма процентов появится на счете уже на следующий день после открытия, и ей можно будет свободно распорядиться. Рассчитать доходность по вкладу можно на сайте банка», — говорится в релизе.

Помимо получения процентов при открытии депозита, клиенты ОТП могут заработать дополнительный 1% от суммы вклада и получить дополнительные средства по окончанию срока депозита. Для этого клиентам необходимо оформить карту «ОТП Процент» и тратить по ней не менее 15 тыс. рублей в месяц.

Вклад можно открыть в любом отделении ОТП Банка, в интернет-банке или мобильном приложении. Минимальная сумма открытия — 300 тыс. рублей.

Специальное предложение по депозиту будет действовать до конца 2020 года.

