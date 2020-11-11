ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,3 млн баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,8 млн баррелей в день в текущем году и роста на 6,2 млн баррелей в сутки, до 96,3 млн баррелей в сутки в следующем году, сообщается в ноябрьском докладе организации. Пересмотр прогноза связан с продолжающимся ростом случаев заражения COVID-19 в октябре в США и Европе и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран. Предполагается, что наиболее тяжелая ситуация будет со спросом на различные виды топлива, в частности на топливо для транспорта, отмечает организация.

ОПЕК поясняет, что на фоне появления новостей о работе над вакциной все равно ждет сохранения воздействия пандемии на восстановление различных отраслей, в особенности транспортного сектора. Другими факторами, которые повлияют на восстановление экономики, станут изменения на рынках труда, возможные нововведения в регулировании энергосектора, а также эффективность различных мер денежно-кредитной и налоговой политики.

Мировая добыча нефти в октябре упала на 9,25 млн баррелей в сутки в годовом выражении, а в месячном — выросла на 0,58 млн баррелей в сутки, до 91,17 млн баррелей в день, говорится в докладе. Доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в октябре немного выросла: до 26,7% с 26,6% месяцем ранее.

В ЦБ предупредили о возможных более низких ценах на нефть по сравнению с базовым сценарием В числе прочего в ЦБ отметили, что дальнейшее распространение коронавируса может приводить к дополнительным издержкам для бизнеса.

ОПЕК в ноябрьском докладе незначительно понизила прогноз по добыче нефти в странах вне организации в 2020 году на фоне меньшей, чем ожидалось, добычи в США из-за октябрьских ураганов, теперь ждет падения на 2,43 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся в октябре 2,4 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год слегка повышен: теперь ОПЕК прогнозирует рост добычи вне картеля на 0,95 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся ранее 0,9 млн. Таким образом, добыча вне ОПЕК в 2020 году ожидается на уровне 62,73 млн баррелей в сутки, а в 2021 году — 63,68 млн.

Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу нефти на 320 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении — до 24,39 млн баррелей в сутки; при этом организация незначительно ухудшила общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ — до 104% с сентябрьских 105%, следует из данных ежемесячного доклада организации со ссылкой на вторичные источники информации. Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 24,39 млн баррелей в сутки в октябре 2020 года, что на 0,32 млн баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ливии, Ираке и Нигерии, а снизилась — в ОАЭ, Анголе, Венесуэле и Конго, сообщается в докладе.

В рамках механизма компенсации ОПЕК+ участники альянса, не полностью выполнявшие условия соглашения в первые месяцы его действия, должны до конца года компенсировать недостающие объемы.