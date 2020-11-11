ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 9,5 млн, при этом сохранила оценку по общей добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в 2020—2021 годах, следует из ноябрьского доклада организации.

«Добыча жидких углеводородов в России в III квартале 2020 года составила 9,84 млн баррелей, а в IV квартале ожидается на уровне 9,85 млн. Добыча только нефти, как ожидается, сохранится на стабильном уровне в 8,99 млн баррелей в сутки в IV квартале. В целом же по году добыча жидких углеводородов снизится на 1,09 млн баррелей в сутки — до 10,35 млн», — пишет ОПЕК. Организация ждет, что в 2021 году этот показатель вырастет лишь на 0,01 млн баррелей в сутки, до 10,36 млн.

«Добыча только нефти в 2021 году, согласно прогнозу, будет стабильно находиться на уровне 9,5 млн баррелей в сутки», — сообщается в докладе.

По предварительной оценке, в октябре добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,05 млн баррелей в сутки в месячном выражении, до 10,12 млн. В годовом выражении она снизилась на 1,31 млн баррелей в сутки, сообщается в докладе.

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020—2021 годы Пересмотр прогноза связан с продолжающимся ростом случаев заражения COVID-19 в октябре в США и Европе и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран.

ОПЕК сократила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году на 80 тыс. баррелей в сутки, до 11,37 млн баррелей в сутки. Таким образом, добыча в США снизится на 870 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019-го, прогнозирует ОПЕК. Прогноз по добыче в 2021 году снижен по сравнению с октябрьским докладом на 50 тыс. баррелей в сутки, до 11,47 млн. Организация также пересмотрела прогноз по добыче жидких углеводородов в США. Теперь ОПЕК ожидает сокращения показателя в 2020 году на 720 тыс. баррелей в сутки вместо 650 тыс., до 17,71 млн баррелей в сутки. В 2021 году ожидается рост на 300 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении, до 18,01 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 15,3 млн баррелей в месячном выражении (до 3,179 млрд баррелей) и на 211,9 млн баррелей превышали средние показатели за пять лет, говорится в докладе. Коммерческие запасы нефти за месяц сократились на 13 млн баррелей, до 1,539 млрд баррелей, нефтепродуктов — на 2,2 млн баррелей, до 1,639 млрд баррелей. Запасы нефти в странах ОЭСР были на уровне, который на 78,6 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет, запасы нефтепродуктов — на 133,3 млн баррелей.