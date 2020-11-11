Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам девяти месяцев 2020 года составила 30,2 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Открытие».

«Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов», — поясняется в сообщении.

Согласно данным отчетности , прибыль группы за девять месяцев 2019 года равнялась 42,4 млрд рублей.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам девяти месяцев 2020 года составил 116,2 млрд рублей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. «Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого процентного дохода», — отмечают в «Открытии». Так, чистый процентный доход группы за девять месяцев составил 57,7 млрд рублей (плюс 27% год к году).

Чистый комиссионный доход равнялся 18,9 млрд рублей (19 млрд годом ранее). Как поясняется, на динамику комиссионного дохода оказали негативное влияние падение оборотов и общее снижение трансакционной активности во II квартале 2020 года.



Совокупные активы банковской группы «Открытие» увеличились на 5% с начала года (плюс 1% без учета валютной переоценки), до 3,423 трлн рублей. По состоянию на 30 сентября доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2,656 трлн, доля активов пенсионной деятельности — 17%, или 593 млрд, страховой деятельности — 5%, или 174 млрд рублей.



Кредитный портфель группы по итогам девяти месяцев 2020 года увеличился на 25% (на 20% без учета валютной переоценки), до 1,678 трлн рублей, в том числе корпоративный — на 22% (на 15% без учета валютной переоценки), до 1,207 трлн, розничный — на 33%, до 471 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы на 30 сентября 2020 года доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам девяти месяцев 2020 года составил 10,6 млрд рублей (9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За девять месяцев 2020 года СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах-Жизнь» обеспечили общий рост заработанной страховой премии на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам девяти месяцев 2020 года составил 8,6 млрд рублей (минус 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Динамика результата по пенсионной деятельности обусловлена волатильностью инвестиционного дохода в 2020 году», — указано в сообщении «Открытия».



В числе прочего там отмечается, что общий норматив достаточности капитала группы по «Базелю III» составил 14,8% на 30 сентября 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Капитал группы по «Базелю III» увеличился за девять месяцев на 30%, до 416 млрд рублей.

