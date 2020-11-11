Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам девяти месяцев 2020 года составила 30,2 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Открытие».
«Некоторое снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено созданием дополнительных резервов», — поясняется в сообщении.
Согласно данным отчетности, прибыль группы за девять месяцев 2019 года равнялась 42,4 млрд рублей.
Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам девяти месяцев 2020 года составил 116,2 млрд рублей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. «Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого процентного дохода», — отмечают в «Открытии». Так, чистый процентный доход группы за девять месяцев составил 57,7 млрд рублей (плюс 27% год к году).
Чистый комиссионный доход равнялся 18,9 млрд рублей (19 млрд годом ранее). Как поясняется, на динамику комиссионного дохода оказали негативное влияние падение оборотов и общее снижение трансакционной активности во II квартале 2020 года.
Совокупные активы банковской группы «Открытие» увеличились на 5% с начала года (плюс 1% без учета валютной переоценки), до 3,423 трлн рублей. По состоянию на 30 сентября доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2,656 трлн, доля активов пенсионной деятельности — 17%, или 593 млрд, страховой деятельности — 5%, или 174 млрд рублей.
Кредитный портфель группы по итогам девяти месяцев 2020 года увеличился на 25% (на 20% без учета валютной переоценки), до 1,678 трлн рублей, в том числе корпоративный — на 22% (на 15% без учета валютной переоценки), до 1,207 трлн, розничный — на 33%, до 471 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы на 30 сентября 2020 года доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.
Операционный результат по страховой деятельности по итогам девяти месяцев 2020 года составил 10,6 млрд рублей (9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За девять месяцев 2020 года СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах-Жизнь» обеспечили общий рост заработанной страховой премии на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам девяти месяцев 2020 года составил 8,6 млрд рублей (минус 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Динамика результата по пенсионной деятельности обусловлена волатильностью инвестиционного дохода в 2020 году», — указано в сообщении «Открытия».
В числе прочего там отмечается, что общий норматив достаточности капитала группы по «Базелю III» составил 14,8% на 30 сентября 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Капитал группы по «Базелю III» увеличился за девять месяцев на 30%, до 416 млрд рублей.