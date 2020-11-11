Прожиточный минимум занижен более чем в 60 регионах, сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта об изменении методики расчета МРОТ и прожиточного минимума.

«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», — сказал Пудов.

Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев со своей стороны заявил, что принятие документа поспособствует «наведению порядка» с региональными прожиточными минимумами. «В 61 субъекте они занижены. Они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия», — отметил парламентарий.

По его словам, и МРОТ, и прожиточный минимум при новой методике расчета вырастут больше, чем при сохранении нынешней. «Потому что рост МРОТ и прожиточного минимума в ближайшие годы будет опережать уровень инфляции, значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти», — прогнозирует Исаев.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей, рост — на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля (рост — на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.