ВТБ планирует увеличивать численность сотрудников в действующих направлениях бизнеса и открывать новые, общий прирост штата может превысить 1 тыс. человек. Об этом банк сообщил в Telegram .

«С удивлением читаем в соцсетях о якобы готовящемся сокращении сотрудников и сети ВТБ. Отвечаем: это неправда. Наоборот, мы планируем расширять численность сотрудников в действующих направлениях бизнеса и открывать новые. Общий прирост персонала составит больше тысячи человек. Welcome!» — написал ВТБ.

«Всегда анализируем эффективность точек продаж, готовимся открывать новые технологичные офисы — они на 40% эффективнее стандартных точек — и в целом будем расширять сеть», — рассказали в кредитной организации.



По информации ТАСС , ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что ВТБ планирует сократить штат сотрудников на 30%, а также уменьшить количество отделений.