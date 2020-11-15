ВТБ снижает ставки по программам кредитования автомобилей с пробегом в среднем на 1,2 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По программе «АвтоЛайт» в комбинации со страхованием иностранного автомобиля на весь срок кредита клиенты могут получить ставку 12%, отечественного — 13,5%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по программе «АвтоЛайт» составят 5,5%, по «АвтоЭкспрессу» — 6% в зависимости от выбранного тарифа.

«АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс» действуют при покупке авто с пробегом у дилеров — партнеров банка, программы созданы по принципу конструктора. В зависимости от выбора клиентом страховых и сервисных услуг к базовой ставке по кредиту будут применяться разные дисконты. Оформляя заявку на автокредит по программе «АвтоЛайт», можно приобрести подержанный автомобиль с полисом каско и дисконтом к базовой ставке 0,5 п. п. При страховании жизни применяется дополнительный дисконт 3 п. п., в случае выбора программы «Вместо каско» — 4,5 п. п. Зарплатные клиенты ВТБ могут оформить кредит по ставке ниже на 1 п. п. Минимальная ставка с учетом всех опций составит 5,5% годовых.

«Кроме этого, мы также увеличиваем на три года максимально возможный возраст кредитуемых автомобилей с пробегом. Теперь клиенты смогут приобрести иностранное транспортное средство возрастом до 13 лет, а отечественное — до семи», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Кредит может быть выдан на срок от трех до пяти лет с нулевым первоначальным взносом и по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от тарифа. Заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.