Минфин России на безлимитном аукционе в среду, 11 ноября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29020RMFS с датой погашения 22 сентября 2027 года, говорится в сообщении ведомства.

Размещенный объем выпуска составил 390,559 млрд рублей. Объем спроса достиг 184,294 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,91% от номинала, средневзвешенная цена — 96,9546% от номинала, выручка от размещения — 285,575 млрд рублей.

Ранее в среду Минфин на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года на 18,478 млрд рублей при спросе 27,08 млрд.