Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов, по которым сейчас применяется единый налог на вмененный доход.

Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде ЕНВД на ПСН, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей заведений общественного питания — с 50 до 150 кв. м (по аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для плательщиков ЕНВД). При этом субъектам РФ предоставляются права на снижение размера таких ограничений.

Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. При этом для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов.

Ко второму чтению документа были уточнены показатели месячной базовой доходности к каждому конкретному виду деятельности, в отношении которого может применяться ПСН. Уточняются переходные положения для предпринимателей, которые раньше работали в рамках ЕНВД и теперь переходят на ПСН, до вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ. Уточняется срок действия патентов. При этом патенты, выданные до вступления закона в силу, будут действовать до окончания указанного в них срока, но не позднее 31 марта 2021 года.

Кроме обозначенных ограничений в отношении розницы и общепита, патентная система налогообложения не будет применяться в отношении видов деятельности, осуществляемых в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом, производства подакцизных товаров, добычи и реализации полезных ископаемых, оптовой торговли, торговли по договорам поставки, услуг по перевозке грузов и пассажиров индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве более 20 единиц автотранспортных средств, а также совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и деятельности по оказанию кредитных и иных финансовых услуг.



Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.