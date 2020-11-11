Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 49 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,0425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 60,8 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,0475—77,1075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,59 рубля, увеличившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9 тыс. сделок на 352,7 млн евро по курсам от 89,635 до 90,6575 рубля за евро.

Рубль подешевел к доллару и евро, несмотря на очередной подъем цен на нефть и повышенные объемы продаж валюты со стороны Центробанка.

«Давление на него оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрировали ослабление. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75—77,5 рубля. Пока мы не видим поводов для выхода из этого коридора. Однако ухудшение внешней конъюнктуры может привести к тестированию долларом сопротивления на уровне 77,5 рубля», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.