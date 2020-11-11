Банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов, говорится в проекте указания ЦБ.

«Оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками информирует своих клиентов о включении их данных в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента как получателя средств», — говорится в документе.

Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы.

«Оператор по переводу денежных средств вправе направить обоснованное представление в Банк России об исключении данных его клиентов из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», — уточняется в документе.