Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств .

Как отмечается в соответствующем обзоре , уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в III квартале 2020 года составил 32%. Годом ранее этот показатель равнялся 30%. Доля просроченной задолженности осталась на уровне II квартала 2020 года — 4,4%.

По итогам III квартала совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн рублей, увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с III кварталом 2019 года рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства — 341 559 рублей.

Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитования населения, поясняют в ОНФ.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в III квартале 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%. В ОНФ выяснили, что в сентябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ, лидирующих по объемам данного вида кредитования, был в Москве (5,9 млн рублей), Московской области (4,41 млн), Санкт-Петербурге (3,53 млн), Приморском крае (3,28 млн), Ленинградской области (3,12 млн).

«Средний чек» по потребительским кредитам вырос в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 19,3% и составил 228,7 тыс. рублей. Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов зафиксирован в Москве (492,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (371,5 тыс.), Московской области (354,3 тыс.), Петербурге (350,3 тыс.), Ленобласти (256,5 тыс.).

Средний размер лимита по кредитным картам в III квартале составил 66,5 тыс. рублей (плюс 6,6% ко II кварталу текущего года и плюс 1,6% по сравнению с III кварталом 2019-го). При этом в III квартале этого года было выдано 2,2 млн новых кредитных карт — на 24,2% меньше, чем в III квартале 2019-го. Больше всего новых кредиток было выдано в Москве (135,5 тыс.), Московской области (103,3 тыс.), Краснодарском крае (90,8 тыс.), Петербурге (78,7 тыс.), Башкирии (73,1 тыс.). Наиболее заметно сократили количество выданных новых кредиток Москва (минус 33,5%), Московская область (минус 33,1%), Санкт-Петербург (минус 28,9%), Хабаровский край (минус 27,4%), Волгоградская область (минус 26,7%).

Исследование «Тинькофф»: рынок кредитных карт вырос на 2,3% за квартал За год рынок вырос на 2,6%.

Средний размер автокредита в III квартале составил 843,3 тыс. рублей (плюс 8,1% в годовом выражении). По сравнению с «карантинным» II кварталом этого года средний размер автокредита вырос на 11,5%.

В III квартале также было выдано 4,54 млн микрозаймов и займов «до зарплаты» (в сумме до 30 тыс. рублей) — на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уменьшилось на 1,3%. Больше всего микрозаймов было выдано за отчетный квартал в Москве (183,1 тыс.), Московской области (164,8 тыс.), Краснодарском крае (162,3 тыс.), Свердловской области (157,7 тыс.) и Башкирии (148,9 тыс.). По сравнению с «пандемийным» II кварталом заметный рост числа выданных микрозаймов продемонстрировали Белгородская (плюс 61,3%), Архангельская (плюс 54,7%) и Вологодская (плюс 43,6%) области, Пермский край (плюс 30,9%), Нижегородская область (плюс 29%).

Показатель долговой нагрузки растет у всех категорий российских заемщиков независимо от уровня доходов, также обращают внимание в ОНФ. Из обзора следует, что у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) он составляет 29,24%, со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс.) — 25,16%, с наибольшими доходами (свыше 40 тыс.) — 20,87%. Наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в Амурской области (37,39%), Мордовии (35,5%) и Красноярском крае (35,46%), у граждан со средними доходами — в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях, с доходами выше среднего — снова в Амурской (25,42%), а также в Архангельской (23,83%) и Кировской (23,19%) областях.

Уровень закредитованности граждан в отдельных регионах превысил 60%. Уже традиционно это Калмыкия (65%) и Тува (61%). Уровень закредитованности домохозяйств выше 40% наблюдается в Чувашии (50%), Иркутской (45%) и Курганской (44%) областях, Удмуртии, Ленинградской области (по 43%), Республике Алтай, Оренбургской и Новосибирской областях (по 42%), Якутии (41%).

Составлен рейтинг самых закредитованных российских регионов Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%, при этом жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы характеризуются наименьшей закредитованностью, а для населения Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем в Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.

Средний уровень просрочки по стране составляет 15 047 рублей на домохозяйство. По доле просроченной задолженности лидирует Ингушетия (9% против среднероссийского уровня 4,4%), в пятерку также входят Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и Чеченская Республика.



В числе прочего в материале ОНФ указано, что по уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют Москва (90%) и Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская, Самарская, Ярославская, Мурманская области, Чувашия и Владимирская область (выше 50%).





