Минтруд России предлагает продлить действие временных правил работы вахтовым методом до 31 декабря 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующий проект документа опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях предотвращения распространения COVID-19 в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектом постановления предлагается продлить действие Временных правил работы вахтовым методом до 31 декабря 2021 года. Проект постановления соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проект постановления не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

Ранее правительство РФ утверждало временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса. В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, они будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Временные правила, в частности, предусматривают, что работодатели осуществляют меры по предупреждению распространения коронавируса и реализуют противоэпидемические требования на производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту.



В случае невозможности прибытия на рабочий объект вахтового сменного персонала из-за ограничений на фоне пандемии и невозможности соблюдения в связи с этим продолжительности вахты, учетного периода рабочего времени вахтовиков, а также графика работы на вахте допускается их изменение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так, учетный период не должен превышать одного года, нормальная продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать установленную трудовым законодательством.