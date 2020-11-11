Новое руководство США может пытаться применять санкционные практики в отношении России. Такое мнение Глава СберБанка Герман Греф высказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» , комментируя возможные итоги выборов президента США.



«Сложно пока предсказывать, какой будет политика США. Скорее всего, эта политика будет возвращена примерно на уровень взаимоотношений президента (Барака) Обамы. Скорее всего, что, ну, будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России», — отметил Греф.



При этом он затруднился предсказать, какие именно санкции могут ожидать Россию.

«Двумя предыдущими администрациями исчерпан огромный запас санкций. Уже, собственно говоря, объектов для санкций осталось не так много, — сказал Греф. — Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях. Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован создавать еще одну такую точку напряжения».