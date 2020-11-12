В России целесообразно сохранить сниженные эквайринговые комиссии для онлайн-торговли, а также распространить их на офлайн-магазины и общепит, считают в Минпромторге. Об этом заявил «Российской газете» статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, пояснив, что такие меры позволят поддержать предприятия, исчерпавшие запас прочности и столкнувшиеся с падением выручки из-за пандемии.

Он напомнил, что для поддержки граждан, экономики и финансового сектора в условиях возникновения новой коронавирусной инфекции Банк России принял решение в период с 27 марта по 30 сентября 2020 года ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на уровне не более 1%.

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли, отмечают в ЦБ.

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка непростая и сопоставима с весенним сезоном текущего года, в ряде регионов нашей страны введены новые ограничительные меры. Конечно, все предпринимаемые шаги необходимы для того, чтобы максимально сохранить здоровье людей, однако по понятным причинам затрудняют желаемый темп восстановления экономики. Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки», — подчеркнул Евтухов.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявила, что Банк России мониторит ситуацию и «использует возможность ограничения верхней планки тарифов по эквайрингу». «В условиях пандемии мы, понимая, что люди могут осуществлять покупки, не выходя из дома, принимали это решение по лимитированию тарифов. Мы будем дальше отслеживать ситуацию, у нас этот инструмент есть по установлению потолка по тарифам, и при необходимости мы будем готовы его использовать», — сказала Набиуллина.

Комиссия за эквайринг представляет собой плату за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) вместе с комиссией в адрес платежной системы.



Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2—2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.