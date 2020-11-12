📰 За месяц мошенники отправили более 100 писем с приглашением на участие в тендерах якобы от лица энергетической компании «Т Плюс», пишет «Коммерсант» . За участие в торгах от потенциальных подрядчиков потребовали заплатить. Среди тендеров, например, оказание клининговых услуг, изготовление спецодежды на 5,8 млн рублей или футболок с логотипом компании на 2,3 млн рублей. Подобные схемы не впервые применяются от имени крупных компаний, ущерб от них исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей, предупреждают компании по кибербезопасности.

📰 Бизнес призвали следовать санитарным правилам и повысить контроль за их соблюдением, пишут «Известия» . Это необходимо для того, чтобы избежать усиления пандемии и введения более строгих ограничений, следует из перечня поручений первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он поручил Минэкономразвития и деловым объединениям оценить, насколько дисциплинированно предприятия исполняют требования Роспотребнадзора, и распространить между ними лучшие практики по борьбе с коронавирусом. «Опора России» и «Деловая Россия» уже направили своим членам письма с просьбой строго следовать сантребованиям. Бизнес понимает, что новые ограничения приведут к волне банкротств.

📰 Специализирующиеся на проведении корпоративов агентства зафиксировали резкое — минимум на половину — падение заказов на предновогодние мероприятия, пишет РБК . Клиенты в основном отказываются от проведения предновогодних мероприятий из-за пандемии, но кто-то просто пытается сэкономить и рассчитывает организовать корпоратив собственными силами. На рынке будет избыток предложения и артисты, скорее всего, столкнутся с высокой конкуренцией, прогнозируют эксперты. Востребованы только топовые музыканты и ведущие, средний чек таких звезд стал выше.



📰 Минцифры предложило ужесточить требования к управлению сетями связи, пишет «Коммерсант» . Новые правила, в частности, запретят операторам привлекать к их обслуживанию иностранные компании, не имеющие представительств в России. Пропуск трафика через территорию иностранных государств не допускается, за исключением соединений с Калининградской областью или с посольствами России за рубежом. Приказ также запрещает организациям-нерезидентам оказывать услуги по управлению сетью для объектов критической информационной инфраструктуры. Оператор может привлекать иностранную организацию, только если у той есть представительство в России. Требования могут подтолкнуть зарубежные сервисные компании развивать бизнес в России, допускают эксперты, но для операторов повлекут материальные и административные издержки.

📰 В Минэкономразвития разработали каталог продукции, которая производится резидентами особых экономических зон, пишет «Российская газета» . Созданный реестр призван облегчить высокотехнологичным российским производителям поиск инвесторов, а также выход на внешние рынки. Он позволяет в структурированном виде составить представление о выпускаемой продукции. В общей сложности на сегодняшний день в каталоге содержится подробное описание около 60 резидентов и товаров, которые они выпускают. Реестр будет дополняться, поскольку на текущий момент в России функционируют 36 ОЭЗ, в которых насчитывается 817 резидентов.

📰 Принятые в России санитарные правила и нормы, регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в городах России и делают его более дорогим по сравнению со странами, придерживающимися международных стандартов допустимого электромагнитного излучения, пишут «Ведомости» . В GSMA подсчитали, что развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД при действующих ограничениях обойдется каждому оператору в 37,2 млрд рублей, а при следовании международным нормам – в 6,7 млрд. Для 4,8–4,99 ГГц эти показатели составят 54,4 млрд и 10,3 млрд рублей соответственно. Все действующие нормативы подтверждены многолетними исследованиями на эукариотических организмах, утверждает представитель Роспотребнадзора. Пока каких-либо научно обоснованных результатов исследований, позволяющих изменить нормативы, в Роспотребнадзор не поступало.

📰 МВД намерено позволить российским гражданам управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника», пишет «Коммерсант» . Об этом говорит направленный в правительство законопроект, предполагающий и другие масштабные изменения в области подготовки автомобилистов. Так, доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения. Иностранцам, чтобы поменять свои права категории D на российское удостоверение, достаточно будет изучить самостоятельно правила и сдать внутренний экзамен в автошколе.