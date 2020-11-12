Страны ОПЕК+ обсуждают идею отложить смягчение ограничений на добычу нефти, рассчитанных на один-два квартала 2021 года. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа членов делегаций ряда стран картеля, передает ТАСС.

По их данным, участники ОПЕК в настоящий момент активно обсуждают идею сохранения нынешних квот на добычу нефти до первых месяцев следующего года включительно. Предложение о более значительных сокращениях добычи пока не снискало широкой поддержки среди членов картеля, уточнили источники Bloomberg.

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020—2021 годы Пересмотр прогноза связан с продолжающимся ростом случаев заражения COVID-19 в октябре в США и Европе и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн баррелей в сутки. А с 1 января ограничения должны составить 5,8 млн баррелей в сутки.



Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021-го.