За время пандемии COVID-19 россияне стали больше заботиться о своем здоровье, чаще заказывать товары онлайн, расплачиваться картой и смартфоном, выбирать в магазинах более дешевые продукты. На это указывают данные опроса, проведенного банком «Открытие».

«Коронавирус внес коррективы в финансовые привычки наших сограждан. За время пандемии 43% респондентов стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн (тут предсказуемо с большим отрывом лидируют Москва и Московская область — 57%, а реже других к дистанционной доставке обращаются жители Дальнего Востока — 34%, Северного Кавказа и Сибири — по 38%)», — отмечается, в частности, в исследовании.

Опрос показал, что 61% россиян за время пандемии начали чаще расплачиваться безналичными способами (больше всего таких ответов, 73%, — в Московском регионе, меньше всего, 52%, — в Южном федеральном округе). Почти четверть россиян (24%) теперь боятся наличных денег. Чаще всего об этом заявляли москвичи (36%), а меньше всего тревожатся сибиряки (16%) и жители Северо-Западного федерального округа (17%).

«Пандемия учит россиян экономить, хотя, кажется, этим навыком представители старшего поколения прекрасно владели и раньше. 67% респондентов ищут менее дорогие продукты в магазинах. 66% стали более внимательно вести учет доходов и расходов. Более трех четвертей россиян — 78% — реже посещают кафе и рестораны», — указывают в «Открытии».

Также выяснилось, что 26% россиян во время пандемии взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой. Почти треть респондентов — 30% — заявили об увеличении долгов. Наивысшие доли таких должников отмечены на Урале и Дальнем Востоке — 39% и 38% соответственно, меньше всего их в Москве и Московской области, а также на Северо-Западе — по 25%.

Кроме того, 61% россиян сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды: здоровье для них важнее денег. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале (70%), наименее популярна — на Северном Кавказе (51%). Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии заявили 79% россиян, а 34% опрошенных уже начали копить.



Опрос проведен 5—9 ноября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.