Более половины россиян считают «черную пятницу» скорее обманом, чем честной акцией, позволяющей сэкономить. Купить что-либо на традиционной ноябрьской распродаже планирует лишь каждый 11-й, при этом средний бюджет шопинга по сравнению с прошлым годом снизился на 8%, выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив представителей экономически активного населения из всех федеральных округов РФ.

В том, что «черная пятница» — это «скорее обман», убеждены 60% респондентов. Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены на самом деле снижаются; эту точку зрения молодежь в возрасте до 24 лет разделяет чаще всего (35%).

Большинство имеющих работу россиян (74%) не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить какие-либо товары или услуги в «черную пятницу» намерены лишь 9% респондентов — это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных. Среди людей в возрасте до 24 лет планирует воспользоваться скидками практически каждый пятый (18%).

Согласно данным опроса, средний бюджет на «черную пятницу» составит 13,8 тыс. рублей, что меньше прошлогодних расходов на 8% (15 тыс. рублей в 2019 году).

По сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом выросло число респондентов, которые собираются купить одежду (26% против 21% соответственно), бытовую технику или электронику (25% против 18%). Покупку гаджетов в «черную пятницу» россияне стали планировать реже (15% против 20%).



В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.