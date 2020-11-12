Объем ассигнований из резервного фонда правительства на финансирование госпрограмм, а также федеральных и ведомственных целевых программ в первом полугодии 2020 года достиг рекордного значения — 1,35 трлн рублей, а в общей сложности с 2018 года фонд направил на них 1,71 трлн. Такие данные приводят в Счетной палате РФ.

«Такой рост финансовой поддержки стал следствием пикового — до 2,14 трлн рублей — роста объемов самого фонда за счет изменений в законодательстве и появления дополнительных источников его формирования. Однако анализ Счетной палаты показал, что увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей», — отмечается в сообщении .

«При направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов, может искажать реальную оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований при реализации госпрограмм», — отметил на коллегии СП аудитор Данил Шилков.

В качестве примера он привел ситуацию с софинансированием строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске в рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В 2019 году правительство направило Минспорту на строительство центра 2,15 млрд рублей из резервного фонда. Министерство перераспределило эти средства на основное мероприятие подпрограммы — «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития хоккея». В результате объем ассигнований из резервного фонда в семь раз превысил ресурсное обеспечение мероприятия на 2019 год (300 млн рублей).

«Связь основного мероприятия подпрограммы с показателями госпрограммы установлена через показатель «численность населения, занимающегося хоккеем». Согласно годовому отчету Минспорта о реализации госпрограммы, в 2019 году этот показатель составил 606 тысяч человек при плановом значении 640 тысяч человек. Из этого примера мы видим, что, несмотря на увеличение ресурсного обеспечения основного мероприятия более чем в семь раз, характеризующий его показатель не только не изменился, но и не был достигнут», — пояснил аудитор.

Несоответствия обнаружила Счетная палата и в целях, на которые идут средства резервного фонда. Чаще всего эти цели либо не соответствуют целям и задачам тех госпрограмм, на которые направляются средства, либо вообще отсутствуют в этих госпрограммах. «Это затрудняет достижение программных показателей и не дает в полной мере оценить эффект от предоставленных средств», — подчеркнул аудитор.

Согласно данным анализа, в пояснительных записках о решении выделить бюджетные ассигнования не всегда указано, как эти средства повлияют на достижение целей госпрограммы и повлияют ли вообще. Так, в 2018 году почти 90% решений о выделении средств не содержали эти сведения, в 2019 году — около 83%. С 2020 года указывать эти данные стало уже обязательным требованием. Тем не менее в первом полугодии 2020 года в 62% пояснительных записок они отсутствовали.

Кроме того, проекты решений о выделении средств из резервного фонда порой вносятся в Кабмин не по поручению премьера, а на основании решений его заместителей. Такую практику СП проследила как в прошлые годы, так и в текущем году, хотя это процессуальное нарушение. С 2020 года по поручению заместителя председателя правительства разрешено вносить только решения о выделении средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Присутствовавшая на коллегии Счетной палаты первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко согласилась с выводами СП. По ее мнению, нужен строгий контроль за выделением средств из резервного фонда и за актуализацией госпрограмм, получающих эти ассигнования.



«Мы везде это пишем, во всех наших замечаниях к любым распоряжениям говорим, что нужно делать ссылки на факторы, показатели госпрограмм, на влияние или невлияние. Например, мы в этом году выделяем большую часть средств на строительство, чтобы компенсировать провалы строительного рынка во время пандемии. Это все нужно описывать. Поэтому в январе 2021 года, когда будем готовить новое распоряжение, опять будем ссылаться на заключение Счетной палаты и результаты контрольных мероприятий, будем опять в правительство все это писать, чтобы это все было учтено. Рассчитываем на то, что мы это сможем сделать и ситуация с контролем будет еще больше усилена», — заключила Нестеренко.