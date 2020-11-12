Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск курс доллара прибавил 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 9 копеек. На 10:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,22 рубля (плюс 9 копеек). Курс евро на 10:24 мск равнялся 90,86 рубля (плюс 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром началась коррекция по доллару. По его словам, нисходящее движение составило 38,2% по отношению к росту с 80,95 до 75,75 (-6,42%). Пара доллар/рубль в ближайшее время протестирует уровень 75,45 рубля, считает эксперт.

«Сейчас первой целью роста пары доллар/рубль выступает район 79, где проходит нижняя граница восходящего канала, в котором пара торговалась с начала июня по конец октября», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.