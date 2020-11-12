Чистая прибыль TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдера розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы «Тинькофф», за III квартал достигла 12,6 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2020 года — 31,9 млрд, что на 29,8% и 26,9% соответственно выше показателей за аналогичные периоды 2019-го. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе Тинькофф Банка.

«В III квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, мы смогли добиться отличных результатов. В III квартале 2020 года чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,6 млрд рублей. Это стало возможным благодаря последовательным усилиям «Тинькофф» по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями. Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов группы», — комментирует председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, он отмечает, что в III квартале группа «преодолела еще один важный рубеж»: ее клиентская база превысила 12 млн человек. «Тинькофф» стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов и первым среди частных банков, указывают в группе, напоминая, что ее стратегическая цель — увеличить число клиентов до 20 млн человек к 2023 году.

Совокупные активы группы «Тинькофф» выросли на 25% с конца 2019 года до 725,6 млрд рублей, кредитный портфель — на 9% до 416,7 млрд. Кредитный портфель за вычетом резервов увеличился на 5% и составил 346,3 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов повысилась с 9,1% на 31 декабря 2019 года до 11,1%.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 25% с конца 2019 года и достиг 513,4 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился на 21% и составил 116,5 млрд рублей, несмотря на выплату трех промежуточных дивидендов (суммарно по 0,55 доллара на ГДР) за 2020 год благодаря высокой чистой прибыли, указывают в «Тинькофф». На 1 октября 2020 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 Центробанка РФ составил 13,9%, по нормативу N1.2 — 13,4%, по нормативу N1.1 — 10,8%, что, по данным банка, «стало существенным улучшением относительно II квартала 2020 года в связи с изменением Банком России коэффициента риска, присваиваемого определенным необеспеченным кредитам».

«В свете столь уверенных результатов работы и оптимизма в отношении перспектив на IV квартал мы рекомендуем выплату дивидендов в размере 0,25 доллара США на одну ГДР/акцию и обновляем прогноз результатов деятельности по итогам 2020 года. Теперь мы ожидаем, что чистая прибыль составит не менее 42 млрд рублей, что соответствует исходному целевому значению, на которое мы ориентировались в начале года до наступления пандемии», — указывает Хьюз.



В группе напоминают, что до этого ожидалась чистая прибыль в 30—35 млрд рублей. По итогам 2020 года прогнозируется чистый прирост кредитного портфеля примерно на 10%.