Более половины россиян (55%) готовы уйти на работу к конкурентам, если зарплата там будет выше, чем на настоящем месте работы, говорится в результатах опроса Роструда на портале «Работа в России». Ради привлекательного пакета льгот, компенсаций на лечение и отдых, ДМС перейти в конкурирующую фирму готовы 15% опрошенных. Повышение в должности привлекло бы 14% респондентов.

Размер предложенной зарплаты тоже имеет значение. Так, 51% согласятся на переход к конкуренту, если зарплата там будет не менее чем на 30% выше, 31% опрошенных привлекло бы повышение на 50%, 6% респондентов — на 10%. Нравится настоящее место работы 10% россиян. По их мнению, деньги — это не главное.

Также 15% опрошенных вообще не намерены переходить на работу к конкурентам, 20% — согласились бы, а 64% — готовы рассмотреть предложения только на лучших условиях. Согласно опросу, 59% респондентов не имеют опыта перехода в конкурирующую компанию.