На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей – более чем на 4 миллиона детей от трех до семи лет», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.