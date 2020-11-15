Банк «Уралсиб» проводит акцию для бизнеса «Сashback лишним не бывает!». Принять участие в акции могут держатели уже действующих и оформленных в период действия акции бизнес-карт банка «Уралсиб», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Акция проводится с 1 по 30 ноября.

«Для того чтобы принять участие в акции, нужно оформить бизнес-карту «Уралсиба» (для тех клиентов, у которых ее еще нет). Кроме того, в течение ноября 2020 года совершить покупки по бизнес-карте в магазинах или Интернете на сумму не меньшую, чем среднемесячная сумма покупок по карте за период с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Если по действующим бизнес-картам не было покупок в течение указанного периода или бизнес-карта открыта в ноябре 2020 года, то сумма покупок для участия в акции должна быть не менее 5 тыс. рублей», — говорится в релизе.

По окончании акции будут подведены итоги, и не позднее 20 декабря 2020 года денежные призы будут выплачены победителям.

Всего победители акции получат 70 призов, в том числе пять призов по 20 тыс. рублей, 15 призов по 10 тыс. рублей и 50 призов по 5 тыс. рублей. Один участник акции вправе получить за время проведения акции только один приз.