Обновленное мобильное приложение для бизнеса от банка «Ак Барс» доступно на iOS, его можно скачать в App Store, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее банк запустил новое приложение «Ак Барс Мобильный» для владельцев телефонов на Android.

«Среди главных изменений — понятный и интуитивный дизайн, простая навигация, реорганизация раздела платежей. Все это позволяет работать в мобильном банке легче, быстрее, эффективнее. Платежное поручение можно импортировать или создать на основании фото или скана счета. Быстро заполнить реквизиты вручную помогут справочники и подсказки», — говорится в релизе.

Чтобы сформировать шаблон платежа или уведомить о нем контрагента, достаточно поставить чек-бокс в соответствующем поле. Войти в приложение можно с помощью распознавания по лицу и отпечатку пальца. Если в смартфоне есть новые идентификаторы, например, распознавание по голосу, приложение сможет использовать и его.

Важное значение уделено безопасности. В приложение встроена программа PayControl, которая позволяет подписывать трансакции прямо в смартфоне без СМС. В приложение также встроен сервис проверки контрагента. Одна из ключевых особенностей нового приложения — поддержка интерфейса на татарском языке. Теперь клиентам доступны для выбора и использования три языковые версии приложения — татарская, русская и английская.