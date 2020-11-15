В системе дистанционного банковского обслуживания «СКБ-онлайн» теперь можно заказать перевыпуск карты «Универсальная» с бесплатной доставкой домой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Решение будет удобно клиентам, в чьих городах нет офиса СКБ-Банка. Условия по карте останутся прежними: бесплатный выпуск и обслуживание, снятие в банкоматах СКБ-Банка и партнеров, процент на остаток, а также возможность получать до 5% бонусными баллами за покупки по карте», — говорится в релизе.

На данный момент сервис доступен в ряде городов России. Актуальный перечень можно узнать в чате мобильного приложения и по телефону.



Владельцам карт СКБ-Банка доступны все дистанционные сервисы: приложение «СКБ-онлайн», служба заботы о клиентах 24/7, объединенная банкоматная сеть с банками ФК «Открытие» и Альфа-Банком. Размер парка устройств составляет почти 6 тыс. банкоматов, обслуживаться в них можно по тем же тарифам, что и в устройствах СКБ-Банка.



Также владельцам карт СКБ-Банка доступны операции в рамках развития Системы быстрых платежей, в частности, отправка переводов по номеру телефона на карты любых банков РФ. За переводы по номеру телефона до 100 тыс. в месяц комиссия не взимается.