«Ренессанс Кредит» запустил обновленный мобильный банк для Android и iOS. Изменения коснулись страниц кредитов, карт, депозитов, а также счетов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В разделе кредитов появилась кнопка «Пополнить», с помощью которой возможно пополнение кредитного счета различными способами. Добавилась кнопка «Досрочно», направляющая на формы частично досрочного и полного досрочного погашения кредитов. Новая кнопка «Управление» позволяет просмотреть реквизиты, получить справки, подключить дополнительные опции и услуги, а также настроить параметры платежа по кредиту», — говорится в релизе.

Важным обновлением на странице вкладов стало отображение шкалы начисленных процентов. Клиенты могут отслеживать, какой доход ими уже получен и сколько будет начислено до окончания срока вклада. Онлайн стали доступны пополнение депозита и снятие денежных средств со вклада.

На странице карт добавлены три кнопки: «Пополнить» (пополнение карты различными способами), «Перевести» (перевод денежных средств с карты) и «Управление» (просмотр реквизитов, получение выписки, подключение дополнительных опций и услуг по карте).