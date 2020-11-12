Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» с 1 января по 30 сентября 2020 года составили 56,5 млрд рублей, что на 54,4% больше аналогичного результата в 2019 году, говорится в релизе компании.



«Положительную динамику показали все ключевые направления бизнеса. В лидерах роста накопительное страхование жизни (НСЖ), где объем премий увеличился практически в четыре раза. Половина сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» — 27,8 млрд рублей — пришлась на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По сравнению с девятью месяцами 2019 года премии в данном сегменте выросли более чем в два раза (+112,5%). Следующее направление по объему сборов — кредитное страхование жизни. Оно принесло компании 21,5 млрд рублей, что на 2,3% выше уровня прошлого года», — сказано в сообщении.

За отчетный период «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатила клиентам 30 млрд рублей — в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Практически весь объем страховых выплат пришелся на ИСЖ (29,4 млрд).

