Чистая прибыль СК «Росгосстрах Жизнь» по итогам девяти месяцев 2020 года достигла 227,4 млн рублей. Резервы составили 31,6 млрд рублей, а активы по состоянию на 30 сентября 2020 года — 35,5 млрд рублей, говорится в релизе компании.

За отчетный период сборы СК «Росгосстрах Жизнь» достигли 14,4 млрд рублей. За тот же период 2019 года они составили 7,3 млрд рублей.

«Общие сборы компании в целевом сегменте рынка — инвестиционно-накопительном страховании жизни по итогам девяти месяцев 2020 года превысили 13,8 млрд рублей, а рыночная доля возросла до 6%. Более 2,5 млрд рублей клиенты внесли по полисам с регулярными взносами (как НСЖ, так и ИСЖ «Страйк»)», — сказано в сообщении.