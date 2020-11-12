Траектория ипотечной ставки будет зависеть в том числе от решений Банка России по ключевой ставке, но до конца года она уже вряд ли сильно изменится, прокомментировал в интервью РИА Новости первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

«Мне кажется, что ставки существенно не поменяются. Тем более что Банк России в очередной раз принял решение не менять ключевую ставку. Последние изменения привели к росту кредитования. Все будет зависеть от политики регулятора, но при текущих принятых решениях ставки по ипотеке сильно меняться не будут», — полагает он.

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре выросла впервые с июня, достигнув отметки 7,32% годовых.

Ключевая ставка Банка России в настоящее время находится на уровне 4,25% годовых, при этом регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но будет оценивать сроки его использования.