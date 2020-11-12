Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более радикальные меры поддержки бизнеса, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Отсрочка выглядит логичным шагом. Конечно, бизнес за нее правительству благодарен. Однако по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется», — считает Титов.

Ранее глава Кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает до конца года налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер. По его словам, ситуация по-прежнему сложная, МСБ, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.

Правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса 👍 Данная мера антикризисной поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей продлевается еще на три месяца — до конца года.

Омбудсмен признает, что платить налоги бизнесу, конечно, надо. «Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест», — объясняет он.

Титов считает, что за отсрочками уплаты в итоге должны будут последовать более радикальные меры стимулирования. «Именно поэтому мы предлагаем более радикальные шаги: освободить по итогам года от всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов все предприятия и социально ориентированные НКО, у которых в 2019 году оборот не превышал 2 миллиарда рублей, без учета количества сотрудников. Помимо предприятий, входящих в перечень пострадавших отраслей, туда могли бы войти все, у кого выручка за первый — третий кварталы 2020 года упала на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года», — предложил бизнес-омбудсмен.