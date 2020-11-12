Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Минтруд все еще не готовит изменения в законодательство в части возобновления индексации, говорится в письме ФНПР за подписью председателя ФНПР Михаила Шмакова, размещенном на сайте профсоюзов.

«Федерация независимых профсоюзов России неоднократно поднимала вопрос перед правительством РФ о необходимости восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам. К сожалению, до настоящего времени этот вопрос не нашел положительного решения», — говорится в тексте письма.

Отмечается, что в ответ на очередное обращение ФНПР Минтруд сообщает, что не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексаций пенсий работающим пенсионерам.

«Вами было дано поручение 6 октября 2020 года правительству РФ изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. На основании изложенного, предлагаем вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Одновременно необходимо обратить внимание на выбор оптимального варианта, основанного на выполнении накопленных обязательств перед застрахованными лицами за предыдущие периоды», — следует из текста обращения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В начале октября Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение Кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Фракция «Единая Россия», в свою очередь, также подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они были направлены в правительство РФ.

Минфин также пока не готов поддержать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, так как приоритетом остается индексация пенсий тех, кто не работает, выше уровня инфляции.