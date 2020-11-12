Динамика отраслевых финансовых потоков указывает на отсутствие признаков существенного ухудшения экономической активности на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от ЦБ РФ.

«Уровень входящих финансовых потоков остается близким к «нормальному», указывая на отсутствие признаков существенного ухудшения общей динамики экономической активности на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Несмотря на наметившиеся признаки снижения финансовых потоков в отраслях потребительских услуг, точечный характер ограничительных мер позволяет поддерживать стабильный уровень платежей в отраслях потребительского спроса в целом. Этому частично способствуют стабильная динамика расходов на продовольствие, а также миграция спроса из сервисных категорий», — говорится в материале.



Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной неделе (2—6 ноября) сократилось до минус 0,7% с минус 1,9% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления вернулось в положительную область (плюс 0,4%) после небольшого отклонения вниз от «нормального» уровня неделей ранее (минус 0,1%).

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, среднее за четыре недели превышение входящих платежей над «нормальным» уровнем практически не изменилось по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее, и составило 6%. Основную поддержку оказала розничная торговля, где сохранилось уверенное превышение объемов входящих платежей над «нормальным» уровнем (плюс 16,9%).

«Продолжается рост финансовых потоков в пищевой промышленности, который может частично поддерживаться значительным ускорением роста цен в отдельных категориях продовольственного сегмента. При этом на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, действия точечных ограничительных мер и роста числа потребителей на самоизоляции наметились признаки снижения входящих платежей в отраслях потребительских услуг», — сказано в обзоре.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, на отчетной неделе среднее за четыре недели отклонение входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до минус 8,2% с минус 10,6% на неделе с 26 по 30 октября. Основной вклад в отставание экспортных отраслей от «нормального» уровня вносит добыча нефти и газа, где среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня составило минус 25,9%.

Объем платежей в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, находится вблизи «нормального» уровня. За отчетную неделю среднее за четыре недели отклонение перешло из положительной в отрицательную область и составило минус 1,3% после 0,4% на неделе с 26 по 30 октября.

В отраслях государственного спроса четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня на отчетной неделе вновь увеличилось до 10,7% после 8,6% неделей ранее. Основную поддержку оказывает деятельность органов государственного управления (21,6% после 16,3% неделей ранее). Также положительный вклад вносит здравоохранение: отклонение финансовых потоков от «нормального» уровня составило 9,4% в среднем за четыре последние недели.

В структуре входящих потоков наблюдается их существенная централизация в финансовой сфере (в отраслевом разрезе), а также в Центральном федеральном округе (в региональном разрезе). Это может приводить к потенциальным искажениям оценок динамики экономической активности в процессе анализа совокупного объема платежей на региональном уровне. Указанный эффект централизации может быть устранен путем перевзвешивания динамики потоков исходя из структуры валовой добавленной стоимости и валового регионального продукта.