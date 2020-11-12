Оценка трендовой инфляции в октябре 2020 года незначительно повысилась — до 3,93% после 3,86% в сентябре. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.



Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, выросла по сравнению с сентябрем на 0,12 процентного пункта, до 3,71%.

В октябре также увеличилось среднее значение модифицированных показателей базовой инфляции, характеризующих динамику ее наиболее устойчивых компонент, — до 4,59% с 3,14% в сентябре. При этом среднее значение оценок этих показателей за март — октябрь 2020 года составило 4,27%.

Месячный сезонно сглаженный рост цен остается волатильным на фоне одновременного действия разнонаправленных факторов как разового, так и более устойчивого характера. В октябре он ускорился до 5,78% после замедления до 3,07% в сентябре.

«Более сдержанное повышение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции в октябре по сравнению с общим ростом цен свидетельствует о значимом влиянии на текущую ценовую динамику со стороны разовых проинфляционных факторов. При этом динамика устойчивых показателей инфляции указывает на то, что инфляционное давление за вычетом влияния разовых факторов находится вблизи 4%», — заключают в ДИП Центробанка.