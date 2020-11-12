Чистая прибыль группы Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2020 года составила 9,9 млрд рублей по сравнению с 4,3 млрд за аналогичный период 2019-го. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО представлены в пресс-релизе кредитной организации.



Чистый процентный и комиссионный доход по результатам трех кварталов 2020 года увеличился на 4,1% до 73,2 млрд рублей по сравнению с 70,3 млрд за аналогичный период 2019-го.

Чистая процентная маржа сохранилась на уровне девяти месяцев прошлого года (2,3%). Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило на 30 сентября 2020 года 54%.

Собственный капитал группы (по МСФО) на 30 сентября 2020 года равен 222,6 млрд против 199,3 млрд рублей на конец 2019-го, увеличившись на 11,7%. Рост капитала группы связан с докапитализацией банка в июле 2020 года на сумму 20 млрд рублей, уточняется в релизе.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за девять месяцев 2020 года увеличился на 13,9% (плюс 344 млрд рублей) и достиг 2,815 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 15% (плюс 298,8 млрд рублей) и составил 2,297 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за отчетный период на 9,6% (плюс 45,2 млрд рублей) до 518,3 млрд рублей.



Размер активов группы на конец сентября 2020 года составил 3,471 трлн рублей, прирост за отчетный период достиг 7,9% (плюс 255,3 млрд рублей).

Депозиты и остатки на счетах клиентов за отчетный период выросли на 148,3 млрд рублей (плюс 6%) и составили 2,634 трлн. По состоянию на конец сентября средства юридических лиц были равны 1,332 трлн рублей, прирост составил 37,4 млрд (плюс 2,9%). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли за девять месяцев текущего года на 110,9 млрд рублей (плюс 9,3%) — до 1,302 трлн. Остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы увеличились за отчетный период на 44,7% до 494,9 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 81,1%. Соотношение кредитов и депозитов на 30 сентября 2020 года достигло 107%.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 октября 2020 года равен 15,1%.