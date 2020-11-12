Месячный прирост потребительских цен в октябре 2020 года увеличился под влиянием различных краткосрочных проинфляционных факторов, в числе которых ослабление рубля, наблюдаемое с июля, рост мировых цен на продовольствие. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

«При этом отмечалась повышенная разнородность в динамике цен отдельных групп товаров и услуг, обусловленная влиянием факторов предложения, в частности связанных с пандемией COVID-19», — говорится в комментарии регулятора.



Годовая инфляция увеличилась на 0,32 процентного пункта, до 3,99%, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4%.

«В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации», — сказано в материале.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9—4,2% в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.