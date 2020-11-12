После того как учебные заведения столицы перейдут на дистанционный режим обучения, социальные карты учащихся заблокируют, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«То, что касается проезда на транспорте. После того как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом среди старшеклассников значительно выше, чем в младших классах. «Мы смотрим количество заболевших в старших классах, в младших. В младших классах она значительно ниже, чем в старших, поэтому было принято решение, что старшие классы перешли на «удаленку», а младшие нет», — сказал Собянин.

Ранее по решению мэра Москвы осенние каникулы прошли во всех школах столицы одновременно с 5 по 18 октября. После этого с 19 октября ученики с первого по пятый класс вернулись к очному обучению в школах, а ученики с шестого по 11-й класс продолжили обучение в дистанционном формате.