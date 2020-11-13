Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, пишет «Коммерсант» . В пакет вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, следует из документов. Так, кроме анонсированного освобождения российских IT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом, предлагается отменить валютный контроль для IT-сектора и провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок.

Среди других мер предлагается ввести вычет НДС при лицензировании ПО иностранными пользователями (так называемый «налог на Google»), в случае если ПО включено в реестр отечественного. Также предложено создать российский магазин приложений для игр, а для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.

Предлагается распространить льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки. Для крупнейших иностранных интернет-корпораций планируется налог на размещение онлайн-рекламы, предоставление доступа к маркетплейсам и продажу данных, сгенерированных россиянами. В приоритетных мерах — обязать размещать кино- и ТВ-контент, созданный на субсидии, на российских онлайн-площадках.

Бизнес попросил распространить налоговый маневр на IТ-компании «цифрового контура» Большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки.

Для поддержки онлайн-кинотеатров предлагается также снизить ставку НДС до 10% на подписку на них, законодательно закрепить «антипиратский меморандум» и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

Из документов следует, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора, поскольку это нарушит принципы валютного регулирования. По мнению ФНС, снижение НДС для онлайн-кинотеатров грозит налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета.

Как сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Минцифры должно до 20 ноября представить в правительство окончательную версию материалов по второму пакету мер поддержки IТ-отрасли. После этого будет проведена встреча с компаниями. Вице-премьер подчеркнул, что представители IТ-компаний и экспертного сообщества принимали активное участие в формировании пакета мер.