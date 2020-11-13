У Международного Коммерческого Банка отозвана лицензия, свидетельствует информация на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 ноября 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк» (регистрационный номер 2524, Москва)», — сообщает регулятор.

Как поясняется, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем к ней неоднократно в течение последних 12 месяцев применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Более 70% кредитного портфеля Международного Коммерческого Банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности. Международный Коммерческий Банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Международный Коммерческий Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



«Международный Коммерческий Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — указывают в ЦБ.