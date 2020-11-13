Агентство по страхованию вкладов начнет выплату компенсаций вкладчикам Международного Коммерческого Банка не позднее 27 ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства.

Страховой случай в отношении банка наступил в пятницу, 13 ноября, в связи с отзывом его лицензии.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 ноября.

«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида (категории) вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн. — Прим. Банки.ру). Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая», — отмечается в релизе АСВ.



На основании данных отчетности банка на 1 октября 2020 года АСВ предварительно оценивает размер страховой ответственности перед 1,2 тыс. вкладчиков в 340,6 млн рублей.