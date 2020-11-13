Российские предприниматели, которые применяют единый налог на вмененный доход, смогут до конца 2020 года безболезненно перейти на один из четырех льготных налоговых режимов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый cельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения, что приведет к существенному увеличению налоговых отчислений.

Госдума приняла закон о расширении патентной системы налогообложения для ИП Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД.

«Мы предлагаем цивилизованный подход к налогообложению, который поощряет легальное ведение бизнеса. На сегодняшний момент уже достаточно серьезно изменено законодательство: для того, чтобы обеспечить спокойный, мягкий переход, был принят закон, который позволяет без проблем переходить с ЕНВД на другие системы налогообложения. В общем и целом сделано практически все для безболезненного, бесшовного перехода», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, чьи слова приводит пресс-служба.

Единый налог на вмененный доход не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого — вмененного — дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.



Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является взвешенным, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД — лишь 65 млрд.