Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подорожал на 3 копейки. На 10:10 мск курс доллара снизился на 5 копеек и составил 77,32 рубля, а евро подорожал до 91,29 рубля (плюс 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра на валютном рынке доллар стоит 77,37 рубля. Если давление на нефтяной рынок усилится, то рубль не сможет противостоять атаке продавцов в конце недели. Повышение цены на нефть до 43,6 доллара должно удержать рубль от падения в диапазоне 76,2 — 78,1 рубля.

«Пара доллар/рубль вчера не только не рискнула сходить в район сильной поддержки 76—76,2, но даже не смогла закрепиться ниже отметки 77. Похоже, начинается новый цикл девальвации рубля. Но он будет плавным, резкого падения курса российской валюты мы не ждем. Технической целью движения пары доллар/рубль выступает район чуть выше 81, но пока поводов для его достижения нет. Если внешний фон к вечеру не улучшится, то можно ожидать небольшого усиления распродаж акций и рубля на «факторе пятницы», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.