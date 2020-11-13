В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их сообщников. Об этом накануне сообщили в ведомстве, уточнив, что фигуранты обвиняются по уголовным статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о мошенничестве и растрате.

Как полагает следствие, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав группы «Сумма».

В период с 2010 по 2016 год указанными лицами по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

Генпрокуратурой в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы. Расследование в отношении сообщников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается следственным департаментом МВД России.

