В Банке ДОМ.РФ появилась возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является Банк России. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Новый инструмент доступен в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ. При использовании сервиса деньги списываются с выбранного клиентом счета без необходимости использовать банковскую карту или ее реквизиты.

Для совершения оплаты в мобильном приложении необходимо выбрать платеж по QR-коду через СБП, отсканировать с помощью камеры мобильного телефона QR-код, который отображается на кассе, напечатан на чеке магазина либо отображается в онлайн-заказе интернет-магазина. После этого необходимо проверить сумму и название торговой точки — получателя платежа и подтвердить проведение операции. Некоторые магазины могут размещать QR-код для оплаты рядом с кассой: в этом случае после считывания кода клиенту необходимо вручную ввести сумму оплаты в мобильном приложении перед подтверждением платежа. Оплата происходит мгновенно.



В ближайших планах развития сервиса внедрение для клиентов Банка ДОМ.РФ платежей по СБП в пользу юридических лиц по выставленным мгновенным счетам.