Банк «Санкт-Петербург» обновил условия обслуживания клиентов — держателей зарплатных карт, говорится в релизе финучреждения.

Теперь зарплатные клиенты банка могут снять деньги в банкомате любой кредитной организации на территории России без комиссии два раза каждый месяц.

На зарплатные карты также распространяется схема начисления бонусов «Ярко», ранее предусмотренная только для карты «Ясчитаю».

«В зависимости от объема трат бонусами возвращается до 1,5% от стоимости всех покупок, до 3% от стоимости покупок в специальных категориях, устанавливаемых банком на каждый квартал (на IV квартал 2020 установлены категории «Одежда и обувь», «Товары для дома» и «Ювелирные изделия»), и до 28% от стоимости покупок у партнеров. Накопленными бонусами можно возмещать покупки, совершенные у партнеров, по курсу 1 бонус = 1 рубль. По одной карте можно вернуть обратно на карточный счет до 60 тыс. рублей в год», — сказано в сообщении.